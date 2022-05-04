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Гийом Сизерон ставит произвольный танец для призёров чемпионата Франции

Гийом Сизерон ставит произвольный танец для призёров чемпионата Франции
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Французские фигуристы Евгения Лопарёва и Джеффри Бриссо, выступающие в танцах на льду, сообщили, что произвольный танец на сезон-2022/2023 им ставит соотечественник, олимпийский чемпион Гийом Сизерон.

«Начинается новый сезон. Как только вернёшься из отпуска, нужно приступать к работе. И чтобы новый сезон начался правильно, мы решили начать его вместе с Гийомом Сизероном. Это сотрудничество позволит нам получить произвольный танец в постановке Гийома. Очень рады воспользоваться этой возможностью в самом начале нового сезона», — написано в соцсетях Лопарёвой и Бриссо.

Фото: Личный архив Лопарёвой и Бриссо

Россиянка Лопарёва выступает за Францию с сезона- 2018/2019. Лопарёва и Бриссо – трёхкратные призёры чемпионата Франции. На чемпионате Европы в сезоне-2021/2022 они заняли девятое место.

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