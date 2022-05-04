«Мы были в истерике». Степанова и Букин — о положительном тесте на ковид на Олимпиаде

Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали о напряжённой подготовке к Олимпиаде-2022 из-за положительного теста на коронавирус у партнёрши.

Напомним, на Играх-2018 Степанова и Букин не выступили, так как МОК по не известным до сих пор причинам не допустил Ивана.

«Когда было страшнее, перед Олимпиадой-2018 или перед Олимпиадой-2022? Ощущения были абсолютно разные. Я очень хорошо помню, когда нам в 2018 год сказали, что мы не едем, это был шок и не было эмоций даже. Когда нам дали надежду, мы начали тренироваться, готовиться. И потом, когда снова говорят, что ты не едешь, это давит. Здесь была вообще другая ситуация. Я была центром всей этой ситуации, потому что от меня и от моего здоровья, от тестов, которые я должна была получать каждый день, зависело, поедем мы или нет. Эта история длилась долго, мучительно и очень-очень нервно», — сказала Александра Степанова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».



«Хочу сказать, что мы не думали, что мы не поедем. Мы брали билеты, мы делали всё максимально, чтобы попасть туда, у нас не было никаких мыслей, что мы в Новогорске остановимся и скажем: «Ну всё». Мы делали всё, чтобы тесты были отрицательные, чтобы мы улетели, а там уже как было так бы и было. Но, слава богу, всё сложилось так, что сегодня мы всё-таки побывали на Олимпийских играх», — сказал Иван Букин.



«Когда мы приехали, и у меня снова был положительный тест уже в деревне, мы уже в истерике были. Но когда мы шли на эти тесты, Александр Васильевич (Свинин) сказал: «Ну вот, мы хотя бы уже долетели». По сравнению с предыдущим опытом мы хотя бы добрались. Потом, конечно, когда положительный тест, ночью мы сидели с Ваней, долго разговаривали, потому что меня совсем накрыло, тяжеловато было, конечно. Ты вроде уже здесь, и тут вот так. Но, слава богу, на следующий день у нас взяли тесты, и у меня был отрицательный. Два денёчка мы успели потренироваться перед Олимпиадой (смеётся), — добавила Степанова.



«Какие ощущения были после отрицательного теста? Во-первых, было два теста. И когда был один отрицательный, мы вообще решили об этом не разговаривать. Когда пришли ещё один делать, было очень нервно, потому что если бы хоть один из этих тестов был положительный, тогда бы её (Сашу) увезли бы в какой-то ковидный госпиталь, и тут уже было бы без вариантов, мы не успевали бы никак. Мы особо не касались этой темы, я ходил в столовую, приносил ей еду, мы общались, спали плохо, потому что было время туда-сюда, мы до четырёх часов не спали по прилёте, потом вот это всё. Эмоций было много в тот момент, и из-за этого мы на короткий танец выходили с такой радостью… Это, наверное, один из самых счастливых коротких, которые были в нашей карьере, потому что мы выходили с удовольствием. Неважно, что было мало людей, нас это не касалось. Мы здесь, мы катались, получили удовольствие. В совокупности можно сказать, что больше было хорошего, чем плохого. Даже с учётом того, что две недели было колоссальных нервов. Когда мы приехали, выступили, мы пошли гулять. Там был наш психолог Жанна, она там была с открытия. Она нас водила везде, мы там гуляли, заходили в сувенирные лавочки, в KFC зашли тоже», — сказал Букин.



Полная версия эксклюзивного интервью с Александрой Степановой и Иваном Букиным выйдет на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст» сегодня, 4 мая.