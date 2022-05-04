«Меня это убило». Степанова и Букин — об ошибке на Олимпиаде

Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин попытались объяснить, почему допустили ошибку в концовке произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине.

Степанова и Букин до последнего не знали, выйдут ли на лёд. Даже прилетев в Пекин, партнёрша никак не могла сдать два отрицательных теста на коронавирус. В итоге после ритм-танца россияне имели шансы даже на бронзу, но в концовке произвольного танца у Александры слетело ребро конька. В итоге Степанова и Букин стали только шестыми.

«Когда первый тест в Пекине был положительный, мы думали всё, мы уже не участвуем. Мы, с одной стороны, очень сильно расстроились, но в тот же момент мы всё равно расслабились. Это дикое переживание, мы смирились с тем, что уже всё, у нас уже были какие-то планы, если что, хотя бы посмотрим, почувствуем атмосферу. Когда мы выступали, то короткий был в радость, потому что всё произошло. А произвольный уже был по-другому, потому что ответственность», — сказал Иван Букин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».



«Были такие мысли, раз мы уже одну программу показали, хочется и вторую, и ещё лучше. Хочется где-то там что-то зацепить. Конечно, такие мысли присутствуют и это хорошо, что у нас было такое рвение. Но, к сожалению, чудес, правда, не бывает», — сказала Александра Степанова.



«Такое ощущение: короткий — это выдох, удовольствие, а произвольный был тот, который всегда и бывает: нервы, сосредоточенность, весь внутри, от элемента к элементу. Конечно, эта маленькая помарочка немножко выбила, но в конце мы поговорили», — добавил Букин.



«Если быть честными, она не немножко выбила, потому что у нас оставался буквально один элемент до конца, и мы на этом элементе были в шоке. У нас не было прокатов, мы предполагали, что нам будет тяжело. Было тяжело, но мы ехали. Но вот так вот раз, такая помарка — и всё. Меня это убило, если честно», — сказала Степанова.



Полная версия эксклюзивного интервью с Александрой Степановой и Иваном Букиным выйдет на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст» сегодня, 4 мая.