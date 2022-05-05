Степанова и Букин рассказали о замысле своего произвольного танца «Ромео и Джульетта»

Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали о произвольном танце «Ромео и Джульетта», который они исполняли в сезоне-2021/2022.

«Была задумка, что не должны были все с первой секунды понимать, что это такое. Мы должны были зацепить взгляд и заинтересовать. Если у нас для какой-то части аудитории это получилось, то мы уже счастливы, потому что у нас действительно была задача заинтересовать, пронести это ровно до того момента, когда начинается произведение «Ромео и Джульетта» и тогда человек, наверное, с каким-то удовлетворением «Ах, ну вот оно что», — рассказала Александра Степанова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».



«Мы даже обсуждали этот момент, когда мы покажем это программу, что не все это поймут сразу. Первая часть — это то, как они знакомились, они не знали друг друга. Они начинают друг друга узнавать и уже потом эта история превращается в «Ромео и Джульетту», в ту историю, которая на весь мир известна. Первую часть мы хотели сделать непохожей на это всё, потому что это знакомство, то, как они друг друга увидели», — добавил Иван Букин.



«Эти движения, которые у нас были в начале и после твиззлов, такие робкие, можно провести параллель с балом: когда идёт бал, все танцуют одинаково выученные движения, все знают танец. В этих движениях видно, что здесь нет никаких отношений — они ходят без эмоций, и здесь мы так же без эмоций показываем геометрию, такие заученные моменты, у нас была такая мысль», — сказала Степанова.

Видео можно посмотреть на канале «Чемпионат. Подкаст» в YouTube.