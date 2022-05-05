«Такие разные, но такие похожие друг на друга». Алексей Ягудин о фото Татьяны Тотьмяниной

Олимпийский чемпион 2002 года в мужской одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новый пост в своих социальных сетях. На фотографиях изображён Ягудин и его супруга, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании (в паре с Максимом Марининым) Татьяна Тотьмянина.

«Такие разные, но такие похожие друг на друга. Чем бы усилить свой стиль?» — подписал пост Ягудин.

Фото: из личного архива алексея ягудина

42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: