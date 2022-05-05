«Такие разные, но такие похожие друг на друга». Алексей Ягудин о фото Татьяны Тотьмяниной

Олимпийский чемпион 2002 года в мужской одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал новый пост в своих социальных сетях. На фотографиях изображён Ягудин и его супруга, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании (в паре с Максимом Марининым) Татьяна Тотьмянина.
«Такие разные, но такие похожие друг на друга. Чем бы усилить свой стиль?» — подписал пост Ягудин.
Фото: из личного архива алексея ягудина
42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким:
- 5 мая 2022
-
09:30
-
09:00
-
08:44
-
01:00
-
00:35
-
00:10
- 4 мая 2022
-
23:40
-
23:15
-
22:21
-
21:56
-
21:06
-
20:40
-
20:11
-
18:51
-
18:36
-
17:16
-
17:05
-
16:42
-
16:29
-
16:26
-
14:32
-
13:44
-
12:11
-
11:22
-
10:02
-
09:11
-
08:20
-
00:06
- 3 мая 2022
-
19:19
-
18:29
-
15:51
-
15:21
-
11:07
-
10:11
-
08:25