Елизавета Худайбердиева высказалась об откровенном номере Елизаветы Туктамышевой

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, рассказала, что думает об откровенном номере чемпионки мира 2015 года в женском одиночном катании Елизаветы Туктамышевой, когда та демонстрирует элементы стриптиза на льду под песню Toxic.

«И ей это нравится! Почему нет? Она кайфует от своего тела, и она не считает чем-то плохим и неприличным показать свою красоту. Она уверена в себе. Почему ей кто-то может запретить это делать? Главное, чтобы тебе было хорошо. Если это что-то не противозаконное, то делай всё что угодно. Это же искусство.

Повторить номер? Нет. Это чисто моя позиция. Именно раздеваться, то есть быть сначала одетой, а потом раздетой — это чуть-чуть перебор. Я бы побоялась так сделать. Не из-за реакции, а просто мне было бы некомфортно. Одеться более откровенно, показать своё тело — окей. Но именно факт того, что я прихожу в куртке, а потом под классную песню Toxic начинаю раздеваться… Я готова выйти на показательный танец в топе. Но не более», — приводит слова Худайбердиевой Sport24.

Как российские фигуристки выглядели в детстве: