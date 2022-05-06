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Елизавета Туктамышева исполнила чистый четверной тулуп на тренировке

Елизавета Туктамышева исполнила чистый четверной тулуп на тренировке
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила безошибочный четверной тулуп на тренировочном сборе в Армении.

Елизавета пробовала исполнить прыжок на чемпионате России в 2020 году, но упала, недокрутив его.

Напомним, в марте Туктамышева выступила за команду «Время первых» на Кубке Первого канала, в которой, кроме неё, были Камила Валиева, Евгений Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина и Марк Кондратюк (капитан), а также пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин. Победу одержала команда «Красная машина», за которую выступали Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева и Анна Щербакова (капитан), а также пары Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский.

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