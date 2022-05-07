Известный хореограф Бенуа Ришо поставит программу для дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

Известный французский хореограф Бенуа Ришо поставит программу для российской танцевальной пары Диана Дэвис / Глеб Смолкин. Об этом сообщает подкаст The Skating Lesson.

Мать Дианы Дэвис, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, прибудет в Бостон (США) на следующей неделе.

Отметим, что в прошедшем сезоне Ришо ставил программы японке Каори Сакамото, американке Брэди Теннелл, представительнице Польши Екатерине Кураковой и итальянцу Даниэлю Грасслю.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры. На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

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