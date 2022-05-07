Фигуристки Туктамышева, Скопцова и Константинова посетили домашний матч «Зенита»

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева посетила домашний матч «Зенита» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол был забит в первом тайме. На 14-й минуте отличился нападающий Иван Сергеев, ему ассистировал Юри Алберто.

Компанию Елизавете составили другие российские фигуристки Станислава Константинова и Анастасия Скопцова.

«Наконец-то смотрим на стадионе», — написала Туктамышева в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Туктамышева не раз отмечала, что является фанаткой «Зенита». Елизавета – многолетняя воспитанница Алексея Мишина. В сезоне-2021/2022 фигуристка заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).