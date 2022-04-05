«Не болеть за «Зенит» — дурной тон». Любимые футбольные клубы российских фигуристов

Во время Олимпиады в Пекине наши фигуристы могли рассчитывать на активную поддержку представителей других видов спорта. Причём самыми преданными оказались футболисты и их тренеры. В трудный момент они встали на защиту Камилы Валиевой, не давая её в обиду иностранной прессе. Юрий Сёмин, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов, Илья Геркус — все они не остались в стороне, доказывая, что дружба между фигуристами и футболистами существует.



Фигуристы же следят за развитием российских клубов и болеют за наших игроков. Алёна Косторная, Евгений Семененко, Евгений Плющенко и даже Евгения Медведева… А уж о большой привязанности Туктамышевой к «Зениту» ходят легенды.



Рассказываем о любимых футбольных клубах российских фигуристов.

Галлямов мог стать футболистом?

В мире фигурного катания подобралась очень мощная группа поддержки «Зенита». Многие звёздные спортсмены и тренеры болеют именно за питерский клуб. Одним из самых преданных фанатов сине-бело-голубых является олимпийский чемпион в парном катании Александр Галлямов. Ученик Тамары Москвиной увлёкся футболом вслед за своим дедушкой, который отдал предпочтение команде из культурной столицы. Теперь Саша отлично разбирается в тонкостях игры и активно следит за происходящим на поле. Любит он и сам погонять мяч по траве: перед тренировками обязательно разминается с помощью коротких матчей с одногруппниками.

Фото: fc-zenit.ru

«Многие знают, что после фигурного катания я очень люблю футбол. Я часто играю. Когда мне было лет шесть, мы с родителями приезжали на юг, там было футбольное поле. Я абсолютно ничего не понимал — просто брал мяч, бежал к воротам напролом, не обращая внимания, что происходит вокруг меня. Родители до сих пор, шутя, вспоминают, что мне кричали: «Пенальти, пенальти!», а я говорил в ответ: «Так я и так его пинаю!» — рассказывал фигурист забавный случай из детства, связанный с футболом.

Тренер спортсмена даже в шутку предлагала ему перейти в другой вид спорта, когда увидела, как Саша чеканит мяч на льду. По её ироничному заявлению, Галлямовым заинтересовался даже глава «Газпрома» Алексей Миллер. Тем не менее трансфер фигуриста так и не произошёл: Саша смог завоевать медали всех крупных международных стартов в своей дисциплине, включая чемпионаты Европы и мира и Олимпиаду в Пекине.

Туктамышева и «Зенит» — вечный дуэт

Вместе с подопечным за «Зенит» переживает и Тамара Москвина, а её бывший партнёр, ныне известный тренер Алексей Мишин, и вовсе уверен, что жить в Санкт-Петербурге и не болеть за питерцев — дурной тон. Сам он посещает матчи вместе с внуком, с раннего возраста воспитывая в нём уважение к родному клубу.



«Не болеть за «Зенит» в Санкт-Петербурге — это просто дурной тон. Это то же самое, что не любить реку Неву. Недавно я был со своим внуком на матче на новой арене, и, конечно, изумительное зрелище. Хочу сказать, глазом художника изумительное зрелище: многоходовки, передачи, калейдоскоп, меняющийся непрерывно. Это не только спортивное зрелище, на зелёном поле футболки различного цвета, это же 22 артиста: у них и батманы, и тандю, и плие. Мне кажется, даже если человек не болеет за какую-то команду, на таком стадионе, как наша «Зенит Арена», посмотреть сверху на всё это зрелище вообще захватывает дух», — приводит слова наставника «Радио Зенит».

Фото: fc-zenit.ru

Среди спортсменов тоже есть болельщики «Зенита». Максим Траньков и Макар Игнатов нередко обсуждают результаты матчей по горячим следам, разбирают тактику и оценивают действия игроков. К ним присоединяется Елизавета Туктамышева, которая является одной из самых ярых болельщиц питерской команды. Её знакомство с сине-бело-голубыми произошло после чемпионата мира в 2018 году, а дружба между ней и клубом завязалась, когда Императрица положительно отреагировала на приглашение Луиша Нету на каток в «Юбилейном». Вместе с чемпионкой Европы Софьей Самодуровой Лиза повадилась ходить на футбольные матчи, всё больше погружаясь во внутреннюю кухню этого вида спорта. Например, теперь Туктамышева не боится высказывать своё мнение и открыто критикует судейскую работу, если та её не устраивает.

«Второй дом» Плющенко

Следит фигуристка и за иностранными командами, в особенности за сборной Италии. На фоне остальных игроков она выделяет Клаудио Маркизио и Федерико Кьезу. Оба вышли из системы «Ювентуса», за который болеет Евгений Плющенко. По признанию двукратного олимпийского чемпиона, туринский клуб для него как второй дом. В 2009 году спортсмен даже посетил тренировочный лагерь «старой синьоры», где на тот момент заправлял Чиро Феррара. Плющенко пообщался со своим любимым игроком Алессандро Дель Пьеро и получил от него в подарок футболку.

Фото: Из личного архива Евгения Плющенко

«Мне нравится итальянский футбол, и, разумеется, «Ювентус» — моя любимая команда. Я в контакте с Але, однако, по моему мнению, он должен был остаться в Турине, потому что он стал легендарной фигурой в этой команде. Может быть, «Ювентус» должен был предоставить ему возможность играть ещё в течение двух лет. Теперь же он в Австралии, и я знаю, что его команда наконец выиграла. Это суперклассный игрок, умный, симпатичный, он способен своей поддержкой принести победу и забивать голы. Эти его качества ещё пригодились бы «Ювентусу», — говорил Плющенко пресс-службе клуба после того, как стало известно о решении Дель Пьеро перебраться на другой материк.

От «Барселоны» до «Локомотива»

Евгений поощряет занятия футболом среди своих учеников, да и сам в молодости, когда был действующим спортсменом, не упускал возможности сыграть с товарищами по клубу. Евгений Семененко был одним из тех, с кем Плющенко занимался в перерывах. Сам 18-летний фигурист за национальным турниром не следит, отдавая предпочтение АПЛ и Ла Лиге. Его любимый клуб — «Барселона». И однажды Жене посчастливилось встретить легенду сине-гранатовых: в аэропорту Амстердама он случайно наткнулся на Роналдиньо и попросил его сфотографироваться вместе. Бразилец не отказал, оказавшись, по словам Семененко, вежливым и приятным в общении.

Благосклонны к юным фигуристам и у нас на родине. Как-то раз группа Этери Тутберидзе оказалась недалеко от места тренировок сборной России, которая готовилась к Евро-2020 в Новогорске, и решила навестить их. Футболисты были только рады пообщаться с будущими чемпионками, сделав с ними памятные фотографии. Анна Щербакова познакомилась со Станиславом Черчесовым и Артёмом Дзюбой; Александра Трусова попросила у последнего автограф для брата, а вот Алёна Косторная была замечена в компании игроков «Локомотива» — братьев Алексея и Антона Миранчуков.



Состав «Локо» претерпел некоторые изменения, однако чемпионка Европы — 2020 по-прежнему поддерживает любимую команду: недавно она посетила матч с ЦСКА и получила фирменную футболку с символикой клуба со своей фамилией на ней.

Девушка игрока ЦСКА и «Рубина» — фигуристка

Ещё одна подопечная Этери Георгиевны Евгения Медведева тоже недалека от футбола, но смотрит она в основном матчи сборной. Тем не менее чаще всего двукратную чемпионку мира можно заметить в компании игроков «Спартака». Женя подружилась с Денисом Глушаковым, когда тот ещё находился в стане красно-белых, а потом в прямом эфире «Матч ТВ» оценивала сложное положение вратаря Александра Максименко, которого после неудачной серии убрали в запас.

Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

За другой московский клуб болеет Максим Ковтун, который не понаслышке знает, что такое быть частью ЦСКА. Большую часть карьеры он провёл именно у армейцев, но не забыл он и о своих корнях: родившись в Екатеринбурге, он навсегда связал себя с «Уралом», за который переживает и по сей день.



Поддерживает сразу две команды и Елена Радионова. Она встречается с игроком ЦСКА Константином Кучаевым, который на данный момент выступает на правах аренды за «Рубин». Фигуристка интересуется жизнью своего молодого человека и искренне радуется его спортивным успехам. В ответ Костя пытается изучать прыжки в фигурном катании, а затем обсуждает с Леной различные выступления атлетов. В их отношениях царит настоящая гармония — настоящая квинтэссенция двух совершенно разных видов спорта.

«Я Костей очень горжусь. Мне хочется, чтобы у него всё получилось. Пытаюсь его поддерживать, находить нужные слова. Но я вижу его осознанный подход к делу, он действительно заслуживает своего положения в команде, у него все мысли о футболе», — делилась Радионова.