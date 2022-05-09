Александра Трусова показала фото с Марком Кондратюком из ночного Дубая

Серебряный призёр Олимпийских игр в одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в социальных сетях фото с победителем командных соревнований, соотечественником Марком Кондратюком. Снимок сделан в Дубае (ОАЭ), где в настоящее время отдыхают спортсмены.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Александры Трусовой.

Слухи о романе фигуристов появились после фотографии с отдыха в Дубае, где Александра и Марк держатся за руки, однако никто из них об этом публично не заявлял.

На Олимпиаде в Пекине Александра Трусова заняла второе место, уступив четыре балла соотечественнице Анне Щербаковой. Кондратюк же по итогам личного первенства среди мужчин расположился на 15-й строчке.

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