Анна Щербакова рассказала об отношении в её семье к 9 мая

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала об отношении ко Дню Победы.
«В моей семье спустя много лет хранится память о моих прадедушках и прабабушках со стороны и мамы, и папы, которые воевали в Великой Отечественной Войне. Со стороны мамы это Мосалов Никита Петрович. Он родом из села Прилепы Белгородской области. Он ушёл на фронт в первые дни войны, участвовал в Курской битве — одном из крупнейших сражений во Второй мировой войне.
Его сын — Мосалов Иван Никитович в 1941-м, ему тогда было всего 14 лет, он ехал на поезде в Москву и собирался поступать в Ремесленническое училище. В поезде он узнал о том, что началась война, поэтому с отцом он так и не попрощался.
С папиной стороны — Садах Василий Феофрастович. Он только увидел новорожденную дочь и пошёл воевать. А так же Сметанников Михаил Федорович, он в 1942 году был принят в танковое училище в Казани и через полгода отправился воевать, был лейтенантом, командиром танка. И прошёл практически до конца войны.
Лично я с ними не знакома, но родители много о них рассказывали. И не только об их сражениях, но и о том, какими они были в жизни. С детства, когда я ещё была маленькая, мы всегда ездили к памятникам солдатам и возлагали цветы. На парад победы моя семья часто ходила, я даже иногда с тренировок приезжала к Поклонной горе. Конечно, в этот день стараемся вспоминать», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.
- 9 мая 2022
-
10:48
-
10:36
-
09:19
-
08:32
-
08:05
- 8 мая 2022
-
22:54
-
22:14
-
20:34
-
19:12
-
15:55
-
13:45
-
10:56
- 7 мая 2022
-
23:28
-
19:43
-
19:04
-
16:48
-
14:17
-
13:40
-
13:21
-
12:58
-
12:50
-
10:40
- 6 мая 2022
-
20:59
-
11:03
-
09:26
-
08:39
- 5 мая 2022
-
22:44
-
22:00
-
19:16
-
18:52
-
18:00
-
17:41
-
12:51
-
12:40
-
11:01