Елизавета Туктамышева посадила именное дерево в школе Авербуха в Ессентуках
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Чемпионка мира в одиночном катании, российская фигуристка Елизавета Туктамышева посадила именное дерево в Школе зимних видов спорта Ильи Авербуха в Ессентуках. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.
«У меня ещё никогда не было своего дерева! А теперь есть! Будет украшать город Ессентуки. Спасибо Илье Авербуху за возможность», – написала Туктамышева.
Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой
Туктамышева – многолетняя воспитанница Алексея Мишина. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пекине (Китай). На чемпионате мира 2015 года в Шанхае (Китай) россиянка стала первой, обойдя японку Сатоко Мияхару и соотечественницу Елену Радионову.
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