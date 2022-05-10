Илья Авербух прокомментировал возвращение на лёд Семененко, жёстко упавшего в шоу Плющенко

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал то, что 18-летний российский фигурист Евгений Семененко, который жёстко упал на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге в апреле, вернулся на лёд после травмы. Семененко выступил в шоу Авербуха, которые прошли в Санкт-Петербурге и Ессентуках 7 и 8 мая соответственно.

«Было много событий, в том числе выход на лёд Жени Семененко. С Женей общались, в планах у нас и совместная работа в этом сезоне в качестве постановки новых программ. Женя в очень хорошем настроении, все ребята спрашивали его, как он и что.

Достаточно символично, что его возвращение на лёд состоялось в этом же ледовом дворце, где произошёл этот несчастный случай. Ещё раз подчеркиваю, что это просто несчастный случай. Слава богу, всё закончилось быстрым возвращением на лёд, мы все счастливы», — цитирует Авербуха ТАСС.

Напомним, на шоу Плющенко Семененко при исполнении четверного прыжка ударился головой о лёд. Фигуриста увезли с арены на носилках. У спортсмена было диагностировано сотрясение мозга.

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