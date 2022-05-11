Авербух — о Бузовой на «Ледниковом периоде»: надо показывать разных героев нашего времени

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о нахождении на проекте «Ледниковый период» ведущей, певицы и блогера Ольги Бузовой.
«Скандал был с Олей Бузовой, это первый удар, который пришёлся на меня. Конечно, телевизионное шоу должно эпатировать всё равно так или иначе. И сколько бы ни было прекрасных пар, прекрасная была и Оля Кузьмина, и Слава Чепурченко, в общем, все-все. Минут десять обсуждали, какие же классные, какой Энберт прекрасный, и дальше всё сваливались на Бузову.
Но Оля проявила себя очень хорошо в проекте и с человеческой точки зрения, и трудолюбия. Она каталась с Димой Соловьёвым, они вместе пахали. Да, не всем так легко все даётся. Но она старалась. У неё было несколько своих программ, которые прям хорошие, ей можно оставить их в своей копилке.
Я не вижу ничего зазорного в том, чтобы немножко препарировать, потому что в проекте немножко препарируются звёзды. За полгода мы видим их характер, сущность, преодоление. Показывать разных героев нашего времени… Это все герои нашего времени. Я даже не отношусь к этой оголтелой критике, когда Бояков пригласил Бузову в спектакль. Это герой нашего времени. Фыркать здесь я считаю большим моветоном. Надо принимать, смотреть, разбирать. Внутри необязательно с этим соглашаться. Но пренебрежительно фыркать, я считаю, это удел слабых», — сказал Илья Авербух в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
- 11 мая 2022
-
21:17
-
20:44
-
20:20
-
19:44
-
17:32
-
16:55
-
16:21
-
15:35
-
15:30
-
14:56
-
14:17
-
13:33
-
12:49
-
12:03
- 10 мая 2022
-
23:47
-
20:42
-
15:01
-
14:16
-
12:53
-
12:46
-
12:06
-
11:32
-
10:52
- 9 мая 2022
-
21:41
-
21:13
-
20:34
-
19:40
-
17:33
-
13:03
-
10:48
-
10:36
-
09:19
-
08:32
-
08:05
- 8 мая 2022
-
22:54