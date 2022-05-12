Туктамышева в новом сезоне будет кататься под музыку, написанную специально для неё

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал о новой постановке произвольной программы для фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Музыка достаточно сложная, написанная российским композитором, большим другом Лизы. Специально написана для этой программы. Лиза в ней может раскрыться по-другому, это в некотором роде эксперимент.

Будем еще показывать эту программу Алексею Николаевичу (Мишину, тренеру Туктамышевой), он ее пока еще не видел, Лиза приехала в Москву специально для постановки этой программы. Это действительно что-то новое для нее, и Лиза сама сказала, что хочет попробовать, поэкспериментировать.

Может ли в новой произвольной программе появиться четверной тулуп? Это уже будет решать Мишин. На данный момент мы закладываем шаги для заходов под два тройных акселя, один — в каскаде. Но это как решит Алексей Николаевич. В принципе там есть возможность поменять заход на другой прыжок, но сейчас мы решили остановиться на более привычном для Лизы контенте. Впрочем, поменять в случае чего там довольно легко», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

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