17-летний американец Илья Малинин чисто исполнил четверной аксель. Видео

17-летний фигурист Илья Малинин, представляющий США, приземлил четверной аксель на тренировке. Соответствующее видео появилось в соцсетях фигуриста Оливера Преториуса.

На данный момент ещё ни один фигурист в мире не исполнял чистый четверной аксель на соревнованиях. Ранее на соревнованиях попытки исполнить аксель в четыре с половиной оборота предпринимали двукратный олимпийский чемпион, японец Юдзуру Ханю и другой представитель США Артур Дмитриев-младший, но с ошибками на приземлении.

В 2022 году Малинин завоевал серебряную медаль на чемпионате США, уступив лишь будущему олимпийскому чемпиону Пекина (Китай) Нэйтану Чену. Позднее Илья одержал победу на чемпионате мира – 2022 по фигурному катанию среди юниоров в Таллине (Эстония). На тех соревнованиях американец исполнил четыре четверных прыжка (лутц, сальхов и два тулупа – сольный и в каскаде). По сумме двух программ он опередил соперников на 40 с лишним баллов.