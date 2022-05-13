«Люблю высоту». Виктория Синицина показала фото на небоскрёбе в Дубае

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина опубликовала новый пост в соцсетях. Спортсменка выложила фото, сделанное на небоскрёбе в Дубае (ОАЭ).

«Люблю высоту. Есть что-то в ней такое опасно-притягательное! В детстве, например, сама строила шалаши на деревьях из разных подручных средств: досок, изоленты, подушек. Ну то есть можете себе представить степень надёжности моих конструкций? При этом вообще было не страшно там играть.

Теперь периодами захватывает дыхание, но быстро отпускает. Правда, на что-то экстремальное ещё не решаюсь. С тарзанки прыгнуть, например… Но кто знает, может, когда-то и это попробую», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива виктории синициной

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