«Мы вместе уже не первый и не второй год». Яркие фигуристы рассекретили свой роман

В фигурном катании партнёрство на льду нередко выходит за его пределы и перерастает во что-то большее. Именно это произошло с юными талантливыми фигуристами Аполлинарией Панфиловой и Дмитрием Рыловым. Ученики Павла Слюсаренко и Валентины Тюковой перестали скрываться и рассказали, что их связывают тёплые чувства.

Иронично, что на ранних этапах спортсмены едва могли выносить друг друга. Аполлинария и Дмитрий боролись за право быть лидером в их дуэте и часто ссорились из-за этого.



Но в итоге им удалось найти общий язык, а их различия сделали их только сильнее.

Ещё одна пара в фигурном катании?

Неожиданное признание Марка Кондратюка и Александры Трусовой о зарождении романтических отношений стало главной новостью этого межсезонья. Однако наряду с ними порадоваться можно за многих других фигуристов, нашедших любовь благодаря спорту. Виктория Синицина и Никита Кацалапов большую часть жизни провели бок о бок и не планируют это менять. Отличное взаимодействие на льду и за его пределами показывают Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Радуют трогательными фотографиями Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Спортсмены выложили в социальных сетях снимки, где они проводят время вместе на отдыхе, вызвав у поклонников вздохи восхищения.

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов Фото: из личного архива Аполлинарии Панфиловой

Под постом появилось много приятных комментариев, в которых люди праздновали образование новой пары в фигурном катании. Однако реакция самих атлетов была неожиданной: Аполлинария жёстко ответила тем, кто предположил, что признание Марка и Саши сподвигло Панфилову и Рылова объявить о своих отношениях. На самом деле фигуристы уже давно встречаются, а их роман никак не связан с историей Кондратюка и Трусовой.

«Отбрасываю все вопросы про «новую пару». Мы вместе уже не первый и не второй год (эстафету никто не передавал)», — написала Панфилова, предвосхищая все последующие вопросы.

Он сидел на «Дошираке», а она едва прыгала

Путь в большой спорт для Аполлинарии и Дмитрия оказался непростым. Он начинал кататься в Кирове, где тренировался до 14 лет, но затем был вынужден переехать из-за плохих условий. Для тренировок он рассматривал четыре спортивных школы: в Москве у Сергея Доброскокова и Натальи Павловой, в Санкт-Петербурге у Тамары Москвиной и в Перми у Павла Слюсаренко и Валентины Тюковой.



Перспективного парника заметили сразу и пригласили все тренеры, но из-за финансовых проблем Рылов мог позволить себе проживание только в провинции. Первое время фигуристу приходилось снимать жильё со старшими товарищами по группе, самому готовить и убираться. Денег катастрофически не хватало: однажды Дима признался, что год просидел на «Дошираке», пока не начал получать зарплату в виде призовых за Гран-при.



Его будущая партнёрша тоже прошла немало испытаний, прежде чем добилась успеха. В фигурное катание девочка пришла по современным меркам поздно: в пять лет она могла претендовать только на попадание в оздоровительную группу, а в спортивную её не хотели брать из-за низких навыков в элементах, особенно прыжковых. Тем не менее Аполлинария не сдалась и стала постепенно прогрессировать. Её приняла Валентина Тюкова и поставила в пару сначала с Игорем Самойловым, а затем с Максимом Селькиным.



С ним Панфилова работала до того момента, пока не получила травму. Неудачно упав на тренировке, она надорвала мышцу, что спровоцировало боли в спине. Спортсменка выбыла на несколько месяцев, а за это время Селькин нашёл новую партнёршу. Аполлинария была в отчаянии, и именно тогда в её жизни появился Дима.

«Сначала друг друга вообще не переносили»

Поначалу фигуристам было трудно найти общий язык. Разные по характеру, они относились к тренировочному процессу иначе. Аполлинария оказалась более требовательной, и её напор не нравился Диме, который не привык к тому, что девушка является главной в паре.



«Просто мы не похожи характерами. Апполинария на льду и в жизни — два разных человека. На льду более жёсткая. Когда я приехал и мы встали в пару, то Полина стала командовать, а я не привык к такому отношению со стороны девушек. Она постоянно говорила: делаем это, делаем то, ты ничего не понимаешь. И я был в шоке. Полтора года из-за этого ссорились. Полина больше как лёд. А я — более эмоциональный. Мы абсолютно разные, но, наверное, это нас объединяет», — вспоминал Рылов, добавив, что «сначала они друг друга вообще не переносили».

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но чем больше стартов спортсмены проходили вместе, тем больше уверенности у них появлялось в том, что выбор их тренеров был верным. Они повзрослели и научились сдерживать свои порывы, тратя энергию на тренировках. В итоге результаты не заставили себя ждать: за три года пара собрала медали всех достоинств в финале юниорского Гран-при, выиграла молодёжный чемпионат мира, предварительно завоевав на этом турнире серебро, и стала первой на Олимпийских играх среди юниоров в Лозанне.

«Не хотелось бы, чтобы нас называли однодневками»

Останавливаться на достигнутом Аполлинария и Дмитрий не собирались. Из-за проблем партнёрши с прыжками они затянули с изучением элемента в три оборота, но в конце концов смогли приземлить его — правда, пока не в соревновательном прокате.



«Мы его тренировали, выкладывали видео в соцсети — там всё наглядно. Но конкретно сейчас старые травмы дают о себе знать, поэтому не добавляли новый элемент. Никто из нас не хочет, чтобы мы просто вылетели. И лучше мы прокатаем сейчас на стабильности, чем будем рисковать другими важными соревнованиями в сезоне.



А видео выкладывали не из желания что-то кому-то доказывать. Просто мне лично не хотелось бы, чтобы нас называли однодневками. Многих спортсменов так называют, даже девочек, которые первый сезон выходят из юниоров во взрослые. Все говорят — ой, да это на один день… А они потом побеждают три сезона», — рассказывала фигуристка.



К сожалению, упомянутые травмы всерьёз замедлили развитие этой потрясающей пары. Сначала Рылов перенёс операцию по удалению кисты, а затем в конце сезона-2020/2021 получил повреждение. В олимпийском году ученики Слюсаренко и Тюковой также не выступали. Наставники не форсируют события и дают своим воспитанникам время на полноценную реабилитацию. Очень хочется надеяться, что это сработает и мы увидим их на соревнованиях в текущем сезоне, а пока пожелаем этим талантливым фигуристам здоровья и удачи во всех их начинаниях.