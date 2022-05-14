Александра Трусова ответила, планирует ли она тренировать пятерные прыжки

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова рассказала, будет ли она тренировать пятерные прыжки.
«Хочу первой освоить пятерные не только среди женщин, но и среди мужчин? Я знаю, что сейчас все это обсуждают, но я сказала не так. Я в общем сказала, что хотела бы попробовать и если я буду над ним работать, то, конечно, хотела бы сделать раньше всех.
Для этого нужна очень хорошая форма, очень хорошая подготовка. Я должна полностью тренироваться, ни на что не отвлекаться и учить этот прыжок, потому что это действительно травмоопасно и есть нюансы, которые я должна подготовить.
Я пробовала его прыгать и в прошлом году, и в этом. Конечно, пока что это только попытки, я не тренирую его.
Бывают дни, когда хорошо себя чувствуешь, всё хорошо получается, тогда, возможно, я захожу на что-то новое. А так, конечно, мне нравится ставить новые цели и достигать их.
Думаю, четверной аксель я, к сожалению, не прыгну. Я даже тройной пока что на соревнованиях не могу сделать. Для меня это сложный прыжок», – сказала Трусова в интервью YouTube-каналу «Моховая, 9».
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