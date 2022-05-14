Крылова объяснила, от чего зависит переход во взрослые дуэта Кагановская и Ангелопол

Серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Анжелика Крылова, выступавшая в дуэте с Олегом Овсянниковым, рассказала о подготовке к сезону-2022/2023 серебряных призёров чемпионата России среди юниоров в танцах на льду Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

«Выступления в новом сезоне будем выстраивать в зависимости от итогов июньского Конгресса ISU. Ждём решений, от которых и станем отталкиваться. Будем думать, что делать дальше, разрешат ли нашим фигуристам участвовать в международных стартах или не разрешат.

Но, несмотря на все эти обстоятельства, мы продолжаем работать. Ставим программы, работаем над техникой и новыми элементами. В мае я планирую закончить две программы для Василисы и Валеры. Затем уйдём в отпуск на 2-3 недели и, вернувшись, продолжим.

Василиса и Валера закончили свой соревновательный сезон в Нижнем Новгороде, где впервые выступили на взрослом уровне. Мне кажется, это было правильным решением, потому что оно позволяет им войти в новый сезон, имея звания мастеров спорта.

Однако окончательного решения, как мы будем выступать в сезоне, не принято. По возрасту они могут ещё два сезона кататься по юниорам, но если не будет международных стартов, то, я считаю, у ребят появится больше мотивации, когда они будут соревноваться по мастерам. Если же у российских фигуристов будет возможность участвовать в юниорском чемпионате мира, то хотелось бы поехать туда. Все эти вопросы мы обговаривали с нашей федерацией.

Решение выступить в конце сезона на взрослом турнире было принято спонтанно после того, как наших фигуристов отстранили от чемпионатов мира. Чтобы время не терять, мы рискнули попробовать себя на мастерском уровне, и ребята справились, откатались хорошо. Хотя в конце сезона катать две взрослые программы для юниорской пары довольно сложно. Да и сам сезон был достаточно тяжёлый, напряжённый как физически, так и психологически. Но Василиса с Валерой очень обрадовались моему предложению, потому что и сами хотели попробовать. Я предложила — они поддержали», — приводит слова Крыловой пресс-служба ФФККР.