Никита Кацалапов попробовал себя в верховой езде. Фото

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях, российский фигурист Никита Кацалапов продолжает делиться с поклонниками в социальных сетях впечатлениями от заграничного отдыха. На этот раз спортсмен рассказал об опыте верховой езды.

«Ребята, как же это было круто! Я никогда раньше не катался на лошадях сам. Ещё и в таком месте. У меня был конь по кличке Тракс, здоровый такой – прям мустанг. Сначала было немного сложно управлять, но я быстро втянулся. Давал команды, и лошадь всё выполняла)

В общем, кайф! Даже появилось желание заняться верховой ездой. Или просто покататься ещё как минимум несколько раз)» – написал фигурист.

Фото: из личного архива Никиты Кацалапова

На Олимпиаде в Пекине (Китай) Кацалапов, вместе с Викторией Синициной, завоевал две медали – золото в команде и серебро среди танцевальных пар.