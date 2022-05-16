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Камила Валиева позирует на фоне египетских пирамид

Камила Валиева позирует на фоне египетских пирамид
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях российская фигуристка Камила Валиева продолжает делиться с поклонниками в социальных сетях фото с заграничного отдыха.

Так, спортсменка, ранее посетившая вместе с партнёрами по сборной Объединённые Арабские Эмираты, опубликовала фотографию на фоне знаменитых египетских пирамид.

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира. Однако получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.

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