Соловьёв – о последствиях избиения: мне предстоит реабилитация, возможно, длительная

Олимпийский чемпион в командном турнире российский фигурист Дмитрий Соловьёв рассказал, как избиение отразилось на общем состоянии его здоровья. Соловьёв был избит двумя 18-летними студентами. У спортсмена диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести.

«Очень надеюсь, что эта история заставит людей переосмыслить многие вещи в своей жизни. Мне же предстоит реабилитация, возможно, длительная.

Буду заниматься своим здоровьем. Я довольно много занимался и продолжаю заниматься с логопедом, когда понял, что после травмы головы стал заметно заикаться, и в целом, как мне кажется, динамика очень хорошая. Периодически возникают проблемы с давлением, головные боли, но это уже мелочи. Я по жизни вообще оптимист. Даже когда мне плохо, думаю о том, что всё нормально. Так что даже не сомневаюсь, что сумею восстановиться. Просто времени на это уходит больше, чем хотелось бы. Тем более что даже медики до сих пор не могут дать каких-то точных прогнозов», — цитирует Соловьёва RT.