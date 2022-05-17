Александр Жулин рассказал о начале работы с двумя новыми танцевальными дуэтами

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, а ныне тренер Александр Жулин рассказал об изменениях среди своих подопечных.

«Новой партнёршей Андрея Багина стала Софья Тютюнина — пара будет работать со мной. Разница партнёров в возрасте? Вообще не смущает, всё нормально. Софья в любом случае выходила бы из юниоров на взрослый уровень, ей нужен был сильный партнёр. Думаю, Багин — как раз сильный и подходящий для Тютюниной партнёр.

Также со мной начал работать дуэт Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. С обеими парами мы уже начали работать, почти поставили произвольные программы и в ближайшее время начнём работу над ритм-танцем», – сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.