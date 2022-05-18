Алексей Ягудин — Алине Загитовой: с днём рождения, красотка. Обнимаю

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин обратился к олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании Алине Загитовой. Он поздравила её с днём рождения. Сегодня, 18 мая, Загитовой исполнилось 20 лет.

«С днём рождения, красотка. Желаю яркой и творчески наполненной жизни. Чтобы всегда ты брала только золото, чем бы ты ни занималась, как и делала до этого. Обнимаю — и до следующего сезона», — написал Ягудин в своём телеграм-канале.

Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании: она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу в качестве участницы и ведущей, а также работает на телевидении. О завершении карьеры Алина не заявляла, хотя на шоу выполняет только редкие тройные прыжки.

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