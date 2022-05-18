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Елена Бережная: Загитова самая великая фигуристка? Громко сказано, самая великая — Роднина

Елена Бережная: Загитова самая великая фигуристка? Громко сказано, самая великая — Роднина
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Олимпийская чемпионка 2002 года в парном катании Елена Бережная ответила на вопрос, можно ли сказать, что чемпионка ОИ-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова является самой великой фигуристкой в истории России.

«Это громко сказано. Много великих фигуристов существуют на свете. Самая великая – Ирина Роднина, а всё остальное – это всё остальное», — приводит слова Бережной «Спорт день за днём».

Ирина Роднина — трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании (её партнёрами были Алексей Уланов и Александр Зайцев).

Сегодня, 18 мая, Алине Загитовой исполнилось 20 лет. Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании: она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Алина приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу в качестве участницы и ведущей, а также работает на телевидении. О завершении карьеры Загитова не заявляла, хотя на шоу выполняет только редкие тройные прыжки.

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