Тренер Синициной и Кацалапова Жулин рассказал о планах пары на следующий сезон

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, а ныне тренер Александр Жулин рассказал о планах своих звёздных подопечных – олимпийских чемпионов в командных соревнованиях Никиты Кацалапова и Виктории Синициной.

«Какие планы у Синициной и Кацалапова? Пока только отдыхать, потому что сезон был очень тяжёлый. Пока мы, естественно, ничего не ставили. Будем просто думать после отпуска, что делать дальше.

Как быть, если не будет международного сезона? Сложно сказать. Давайте подождём 12 июня, там будет конгресс. После него будет понятно: Россия вообще в теме или нет», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в интервью специалист сообщил о начале работы с двумя новыми танцевальными дуэтами.