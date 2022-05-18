Татьяна Навка обратилась к Алине Загитовой

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка обратилась к олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании Алине Загитовой. Она поздравила её с днём рождения. Сегодня, 18 мая, Загитовой исполнилось 20 лет.
«С днём рождения, наша сказочная принцесса! Алина, моя милая девочка, ты настоящая трудолюбивая пчёлка с потрясающим талантом и твёрдым спортивным характером, которые помогают тебе в жизни добиваться тех высот, к которым ты стремишься!
Я уверена, что это ещё только начало (да-да, даже с учётом всех твоих спортивных титулов и наград), впереди длинный и прекрасный жизненный путь уже взрослой, красивой и умной девушки! Будь счастлива, любима, востребована и иди к своим мечтам уверенной походкой! А ты это можешь, я знаю», — написала Навка в своём телеграм-канале, прикрепив текст к фотографиям Загитовой.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Татьяны Навки.
Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами:
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