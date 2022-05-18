Тамара Москвина отреагировала на возможное продолжение карьеры Забияко за Канаду

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала возможное возобновление карьеры фигуристки Натальи Забияко. Уроженка Эстонии с 2014 года выступала за Россию.

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде Забияко и её партнёр Александр Энберт объявили о завершении карьеры 26 февраля 2020 года, когда врачи запретили Энберту соревноваться. Теперь сообщается, что Наталья будет выступать за Канаду, её новым партнёром станет Закари Дэйлман – младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.



«Когда будет официальное заявление от неё, тогда можно будет обсуждать. Спасибо за информацию», — сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.