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Тамара Москвина отреагировала на возможное продолжение карьеры Забияко за Канаду

Тамара Москвина отреагировала на возможное продолжение карьеры Забияко за Канаду
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Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала возможное возобновление карьеры фигуристки Натальи Забияко. Уроженка Эстонии с 2014 года выступала за Россию.

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде Забияко и её партнёр Александр Энберт объявили о завершении карьеры 26 февраля 2020 года, когда врачи запретили Энберту соревноваться. Теперь сообщается, что Наталья будет выступать за Канаду, её новым партнёром станет Закари Дэйлман – младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.

«Когда будет официальное заявление от неё, тогда можно будет обсуждать. Спасибо за информацию», — сказала Москвина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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