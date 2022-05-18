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Жулин: рад, что Забияко возобновляет карьеру. В Канаде к ней будут замечательно относиться

Жулин: рад, что Забияко возобновляет карьеру. В Канаде к ней будут замечательно относиться
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Известный тренер Александр Жулин прокомментировал возможное возобновление карьеры фигуристки Натальи Забияко. Уроженка Эстонии с 2014 года выступала за Россию.

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде Забияко и её партнёр Александр Энберт объявили о завершении карьеры 26 февраля 2020 года, когда врачи запретили Энберту соревноваться. Теперь сообщается, что Наталья будет выступать за Канаду, её новым партнёром станет Закари Дэйлман – младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.

«Наталья Забияко возобновит карьеру и будет выступать за сборную Канады? Очень хорошо. Я за Наталью рад и счастлив. Всё у неё будет хорошо! В Канаде к ней будут относиться замечательно», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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