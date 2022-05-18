Энберт — о смене Забияко гражданства: Наталья имеет право выступать за любую страну

Российский фигурист Александр Энберт, бывший партнёр Натальи Забияко, прокомментировал решение спортсменки выступать за Канаду. Уроженка Эстонии с 2014 года представляла на соревнованиях Россию.
Серебряные призёры Олимпийских игр — 2018 в команде Забияко и Энберт объявили о завершении карьеры 26 февраля 2020 года, когда врачи запретили Александру соревноваться. Теперь сообщается, что Наталья будет выступать за Канаду, её новым партнёром станет Закари Дэйлман – младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.
«Смена спортивного гражданства является определённым вектором развития спорта в целом. Спортсмены с разными техниками общаются с разными специалистами и делятся с ними своими знаниями. Думаю, для спорта смена гражданства – это новые команды, дуэты, новая работа с новыми тренерами и это всё двигает фигурное катание немного вперёд.
Давайте возьмём любой вид спорта: футболисты переходят из клуба в клуб, хоккеисты переходят из лиги в лигу, из КХЛ в НХЛ, также обратно. Фигурное катание – такой же спорт, и люди ищут комфортные для себя условия тренировок, чтобы показать свой максимум. Есть определённые правила, по которым переходы делаются, есть специальные карантины. Наталья не выступала два года, карантин у нее прошёл. Она имеет право выступать за любую страну, кататься у любого тренера, с любым партнёром. Это всё сделано исключительно по тем правилам, которые написал ISU, по правилам, которые есть в нашей федерации фигурного катания. Если наша федерация такие правила принимает, то она согласна с ними», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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