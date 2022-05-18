Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала фотографии с празднования своего дня рождения. 20-летний юбилей фигуристка отмечает на отдыхе в Дубае в компании олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой и Дарьи Усачёвой. Все спортсменки занимаются в группе тренера Этери Тутберидзе.
Для праздничного ужина Алина выбрала чёрное платье оригинального кроя с глубоким декольте.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.
Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Алина была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.
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