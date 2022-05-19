Тарасова прокомментировала назначение Савченко главным тренером сборной Нидерландов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что немецкая фигуристка Алёна Савченко, в 2018 году в паре с Бруно Массо ставшая победительницей Олимпийских игр и чемпионкой мира, стала главным тренером сборной Нидерландов.

«Савченко тот человек, который обязательно будет работать с успехом! Поднять сборную до олимпийских высот? Она всё может! Но я даже не знаю, рада ли я за неё или нет», — рассказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала решение российской фигуристки Натальи Забияко возобновить карьеру и выступать за Канаду.

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