«Я не решаю никаких вопросов. Мне с ней хорошо». Косторная — о сотрудничестве с Буяновой
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Чемпионка Европы 2020 года, российская фигуристка Алёна Косторная высказалась о работе с заслуженным тренером России Еленой Буяновой.
Ранее Косторная ушла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В настоящее время Алёна занимается у Буяновой, однако пока неизвестно, продолжится ли сотрудничество на постоянной основе.
«С Буяновой всё ещё временное сотрудничество? Как Елена Германовна сказала, так и есть. Я не решаю никаких вопросов.
Комфортно ли мне с ней работать? Мне с ней хорошо», — приводит слова Косторной «Матч ТВ».
Ранее сегодня, 19 мая, Елена Буянова заявила, что на данный момент в работе с Алёной Косторной её волнует лишь состояние здоровья фигуристки.
Камила Валиева веселится в отпуске:
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