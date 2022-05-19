Энберт высказался о решении Савченко тренировать сборную Нидерландов по фигурному катанию

Призёр чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр российский фигурист Александр Энберт прокомментировал новость о том, что немецкая фигуристка Алёна Савченко, в 2018 году в паре с Бруно Массо ставшая победительницей Олимпийских игр и чемпионкой мира, заняла пост главного тренера сборной Нидерландов.

«Тренировать сборную Нидерландов — прекрасное решение! Опытная спортсменка и олимпийская чемпионка решает передать свои знания следующему поколению. Это очень ценно для парного фигурного катания. В Европе оно сейчас ведь не настолько сильно, как было в прошлые года при Алёне Савченко. Зачастую идёт борьба России с Китаем. Возможно, включение в работу Алёны позволит конкурировать и Нидерландам, поднимет уровень европейского катания в целом. Это только добавит зрелищности!

Если будет достойный материал, хорошие спортсмены, обладающие прыжками или какими-то навыками скольжения, Алёне хватит знаний, сил и опыта сделать из этих фигуристов действительно достойных парников. Всё это будет очень классно для фигурного катания», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Как иностранные знаменитости восхищались российскими фигуристами: