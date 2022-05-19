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Дэвис и Смолкин поблагодарили хореографа Ришо за постановку произвольного танца

Дэвис и Смолкин поблагодарили хореографа Ришо за постановку произвольного танца
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Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин поблагодарил хореографа Бенуа Ришо за постановку произвольной программы. Для этого фигуристы, тренирующиеся в США у Игоря Шпильбанда, приезжали в Бостон.

«Большое спасибо Бенуа Ришо за работу с нами над новым произвольным танцем, было очень приятно и весело!

Также мы благодарны клубу в Бостоне за то, что нам позволили кататься столько, сколько мы хотим», – написали Дэвис и Смолкин в соцсетях.

Фото: Личный архив Дианы Дэвис и Глеба Смолкина

В сезоне-2021/2022 Диана Дэвис и Глеб Смолкин дебютировали на взрослом уровне. На чемпионате России в Санкт-Петербурге, прошедшем в декабре 2021 года, фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры. На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

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