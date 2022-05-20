Виктория Синицина показала одно из вечерних платьев для отпуска

Олимпийская чемпионка в команде, серебряный призёр Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина рассказала, что брала с собой в отпуск, который провела в Дубае и на Мальдивы, а также показала одно из вечерних платьев.
«В эту поездку мой чемодан весил ровно 25 кг. Просто когда в отпуске я собираюсь только купаться, то беру в основном кучу купальников и вещи, в которых нужно дойти до пляжа. Но в этот раз были запланированы рестораны и крутые ночные прогулки. Поэтому каблучки и вечерние вещи я тоже с собой взяла.
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Главное в отпуске — ничего не перепутать. Буквально недавно наблюдали, как девушка на шпильках пришла на пляж. Выглядело очень забавно. Не надо так.
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Но всё же основную часть моего чемодана занимают не вещи. А фен и уходовые средства за лицом, телом и волосами. Фен, кстати, беру не потому, что со своим расстаться не могу, а потому что до сих пор не во всех отелях есть фен», — написала Синицина на своей странице «ВКонтакте».
Фото можно посмотреть на станице Виктории Синициной «ВКонтакте».
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