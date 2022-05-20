«Эмоций — просто океан». Никита Кацалапов — о занятиях дайвингом

Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду российский фигурист Никита Кацалапов рассказал, что на отдыхе впервые занялся дайвингом.

«Дайвинг – это что-то нереальное!!! Эмоций – просто океан. Как будто попадаешь в другой мир. Куча разных рыб, морские звёзды, всё такое красочное. Жалко, телефона с собой не было, а то поснимал бы для вас под водой.



Кстати, это было моё первое погружение в жизни. Ныряли с рифа возле нашего отеля. А завтра в планах поплыть на лодке в открытый океан и нырнуть уже там. Но сначала нужно сдать экзамен. Поэтому пожелайте удачи», — написал Кацалапов на своей странице «ВКонтакте».

Видео можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».