«Эмоций — просто океан». Никита Кацалапов — о занятиях дайвингом
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Двукратный олимпийский чемпион в команде, двукратный призёр Игр в танцах на льду российский фигурист Никита Кацалапов рассказал, что на отдыхе впервые занялся дайвингом.
«Дайвинг – это что-то нереальное!!! Эмоций – просто океан. Как будто попадаешь в другой мир. Куча разных рыб, морские звёзды, всё такое красочное. Жалко, телефона с собой не было, а то поснимал бы для вас под водой.
Кстати, это было моё первое погружение в жизни. Ныряли с рифа возле нашего отеля. А завтра в планах поплыть на лодке в открытый океан и нырнуть уже там. Но сначала нужно сдать экзамен. Поэтому пожелайте удачи», — написал Кацалапов на своей странице «ВКонтакте».
Видео можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова «ВКонтакте».
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