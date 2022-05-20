Елизавета Туктамышева показала фото с отдыха в купальнике

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала фотографии с отдыха на море.
Спортсменка, одетая в чёрный раздельный купальник, подчёркивающий её фигуру, поднимается по лестнице из воды.
Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой
«Большую часть жизни я провожу на замороженной воде. Вы не представляете, какое это счастье — оказаться в тёплой воде», — написала Туктамышева в соцсетях.
Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой
Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года. В 2022 году Елизавета как никогда была близка к попаданию в олимпийскую сборную, но в итоге осталась первой запасной. 25-летняя Туктамышева, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру.
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