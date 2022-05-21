Илья Авербух поставил Евгению Семененко новую произвольную программу
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Призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух поставил новую произвольную программу российскому фигуристу Евгению Семененко.
«Спасибо Илье Авербуху за новую произвольную программу», – написал Семененко у себя в социальных сетях.
Напомним, 16 апреля Семененко во время выступления на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге ударился головой об лёд, упав с четверного прыжка. Спортсмена увезли со льда на носилках и на скорой доставили в больницу. Диагноз спортсмена — сотрясение мозга. У него обнаружили многочисленные гематомы на голове.
25 апреля Семененко был выписан из больницы, а уже 3 мая вернулся к тренировкам.
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