Алёна Косторная кардинально сменила имидж. Фото

Чемпионка Европы 2020 года российская фигуристка Алёна Косторная кардинально сменила имидж. Косторная опубликовала в социальных сетях фото с новой причёской: спортсменка заплела афрокудри и покрасила волосы в рыжий цвет.
«Летние каникулы – время экспериментов. P.S. если кого-то что-то не устраивает, просьба оставлять своё мнение при себе», — подписала фото Косторная.
Фото: из личного архива Алёны Косторной
Свои крупнейшие победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла наставника – теперь она тренируется у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная пропустила отборочный к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай) чемпионат России из-за перелома и досрочно завершила сезон.
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