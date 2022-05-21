Хореограф Железняков резко высказался о критике из-за проведения мероприятий на Донбассе

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался по поводу критики в свой адрес из-за планов провести благотворительные мастер-классы в Донецке и Луганске.

«Ох, ребятушки, сколько же гадости я начитался за эти дни и в пабликах в социальных сетях, и в личку прилетало.

Хочется вам кое-что сказать. Пока у некоторых людей такой кал в голове, всё это никогда не закончится, ненависть порождает ненависть. Мне искренне жаль таких людей, они не видят элементарного лучика света, по которому можно выйти из тёмных вонючих канализационных тоннелей.

Даже поездка к детям стала для вас занозой в заднице. Скажите мне: чем отличается ребёнок-украинец от русского, африканец от норвежца, итальянец от болгара, араб от славянина, чеченец от армянина и так далее? Ничем, ничем не отличается, пустые ваши головы!

Мы едем к детям – к детям, которые страдали восемь лет, которым необходимо почувствовать заботу и любовь, понять, что они не одни и их поддерживают, дать им настроение и задел на светлое будущее, которые они потеряли, сидя в своих подвалах. И если вы этого не понимаете, то вы точно потеряли свою человеческую суть.

Сейчас мы едем на Донбасс, а когда прекратятся боевые действия, поедем в другие города Украины радовать детей, а вы бродите дальше в своих тёмных смрадных коридорах», — написал Железняков у себя в телеграм-канале.

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