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«Счастье». Евгения Тарасова показала снимок на фоне океанского заката на Мальдивах

«Счастье». Евгения Тарасова показала снимок на фоне океанского заката на Мальдивах
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине в парном катании Евгения Тарасова показала снимки с отдыха на Мальдивах. Фигуристка, одетая в легкий белый костюм, сфотографировалась на берегу океана на фоне заката.

Фото: Личный архив Евгении Тарасовой

«Счастье», — подписала снимки Тарасова.

Фото: Личный архив Евгении Тарасовой

Тарасова выступает в парном катании с Владимиром Морозовым. Вместе они двукратные серебряные призёры Олимпийских игр, двукратные чемпионы Европы, трёхкратные призёры чемпионата мира, победители (2016) и бронзовые призёры (2018) финала Гран-при, пятикратные призёры чемпионата Европы, трёхкратные чемпионы России. Перед сезоном-2021/2022 Тарасова и Морозов перешли в группу Этери Тутберидзе, с ними также работали Максим Траньков и Павел Слюсаренко.

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