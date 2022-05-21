«Счастье». Евгения Тарасова показала снимок на фоне океанского заката на Мальдивах

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине в парном катании Евгения Тарасова показала снимки с отдыха на Мальдивах. Фигуристка, одетая в легкий белый костюм, сфотографировалась на берегу океана на фоне заката.
Фото: Личный архив Евгении Тарасовой
«Счастье», — подписала снимки Тарасова.
Фото: Личный архив Евгении Тарасовой
Тарасова выступает в парном катании с Владимиром Морозовым. Вместе они двукратные серебряные призёры Олимпийских игр, двукратные чемпионы Европы, трёхкратные призёры чемпионата мира, победители (2016) и бронзовые призёры (2018) финала Гран-при, пятикратные призёры чемпионата Европы, трёхкратные чемпионы России. Перед сезоном-2021/2022 Тарасова и Морозов перешли в группу Этери Тутберидзе, с ними также работали Максим Траньков и Павел Слюсаренко.
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