Евгения Медведева отказала в фото узнавшим её болельщикам

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева отказала в совместных фотографиях случайно узнавшим её болельщикам.
Сегодня, 21 мая, Медведева выступала в шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» в Оленегорске Мурманской области.
«А вот Женя Медведева расстраивает. Отказала в фото всем, кто к ней подошёл. За футболистами, кстати, такого давно не замечалось. Ну хоть покушала», — сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Фото можно посмотреть в телеграм-канале «Мутко против».
После Олимпийских игр – 2018 Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и переехала в Канаду к Брайану Орсеру. Однако перед сезоном-2020/2021 Евгения вернулась в «Хрустальный», но из-за травм больше не участвовала в соревнованиях. Евгения участвует в ледовых шоу и комментирует фигурное катание.
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