«Моё всё». Максим Траньков поздравил супругу Татьяну Волосожар с днём рождения

Сегодня, 22 мая, исполнилось 36 лет двукратной олимпийский чемпионке, чемпионке мира, четырёхкратной чемпионке Европы и трёхкратной чемпионке России, фигуристке Татьяне Волосожар.

В социальных сетях спортсменку поздравил её партнёр и муж, Максим Траньков.

«HB. My All», – написал фигурист.

Фото: из личного архива Максима Транькова

Татьяна Волосожар и Максим Траньков являются победителями Олимпийских игр 2014 года в Сочи – дуэт выиграл командные соревнования в составе сборной России, а также личный турнир среди спортивных пар. Помимо этого, на счету спортсменов золото чемпионата мира 2013 года, состоявшегося в Лондоне (Великобритания).

Ранее в интервью «Чемпионату» Траньков отреагировал на назначение Алёны Савченко главным тренером сборной Нидерландов.