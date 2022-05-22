«Моё всё». Максим Траньков поздравил супругу Татьяну Волосожар с днём рождения

Сегодня, 22 мая, исполнилось 36 лет двукратной олимпийский чемпионке, чемпионке мира, четырёхкратной чемпионке Европы и трёхкратной чемпионке России, фигуристке Татьяне Волосожар.
В социальных сетях спортсменку поздравил её партнёр и муж, Максим Траньков.
«HB. My All», – написал фигурист.
Фото: из личного архива Максима Транькова
Татьяна Волосожар и Максим Траньков являются победителями Олимпийских игр 2014 года в Сочи – дуэт выиграл командные соревнования в составе сборной России, а также личный турнир среди спортивных пар. Помимо этого, на счету спортсменов золото чемпионата мира 2013 года, состоявшегося в Лондоне (Великобритания).
Ранее в интервью «Чемпионату» Траньков отреагировал на назначение Алёны Савченко главным тренером сборной Нидерландов.
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