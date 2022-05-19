Траньков считает, что Савченко может привести Нидерланды к олимпийским медалям

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на назначение Алёны Савченко главным тренером сборной Нидерландов.

«Для меня нет большой разницы, где тренировать. У Алёны очень большой опыт и много знаний. Я думаю, где бы она ни начала, она способна на очень многое. Алёна это в спорте всё доказала. Но тренером, конечно, не то же самое — это могу сказать по личному опыту. Могу только пожелать удачи. Здорово, что она всё-таки решилась свои знания и накопленный опыт передать будущему поколению. Для фигурного катания это знаковый человек.

Всё будет зависеть только от Федерации фигурного катания Голландии. Сейчас там непаханое поле. Зная Алёну, со временем, думаю, может привести Голландию к олимпийским медалям», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме Олимпийская чемпионка в паре Алёна Савченко стала главным тренером сборной Нидерландов

Камила Валиева веселится в отпуске: