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«Почему так бывает?!» Татьяна Навка опубликовала философский пост

«Почему так бывает?!» Татьяна Навка опубликовала философский пост
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала философский пост в своих социальных сетях. Спортсменка порассуждала на тему воспоминаний.

«Вот почему так иногда бывает?! Ищешь в телефоне что-то одно, а находишь случайно что-то уже совсем далёкое, но такое родное… И поток воспоминаний уносит тебя далеко, в то время, когда это было не фото, а целая жизнь…

Приятно вспомнить, окунуться в те моменты прекрасного, весёлого, бурного и динамичного, что было тогда. И неспешно, с благодарностью, ностальгией и лёгкой грустинкой снова вынырнуть уже в этот момент, здесь и сейчас. День от этого почему-то становится ярче, а на душе теплее», — написала Навка.

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