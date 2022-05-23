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Анна Щербакова обратилась к Дарье Усачёвой

Анна Щербакова обратилась к Дарье Усачёвой
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова обратилась к российской фигуристке Дарье Усачёвой. Она поздравила её с днём рождения. Вчера, 22 мая, Усачёвой исполнилось 16 лет.

«С днём рождения», — подписала Щербакова фото с Усачёвой, сделанное в ночном Дубае (ОАЭ).

Фото: из личного архива анны щербаковой

В октябре 2021 года Усачёва неудачно упала после исполнения прыжка во время разминки перед короткой программой на Гран-при Японии. Фигуристка с трудом добралась до бортика, откуда её унесли на руках за кулисы. Диагноз спортсменки раскрыла Федерация фигурного катания России: отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. К тренировкам Дарья вернулась через три месяца, а прыжковые элементы начала восстанавливать в марте, начав с прыжков в один оборот.

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