«Кайф». Елизавета Туктамышева показала, как отдыхает на Мальдивах

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева показала новые фотографии в своих соцсетях. Спортсменка показала, как проводит отпуск на Мальдивах. Вместе с ней отдыхает серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине в парном катании Евгения Тарасова, которая на этот раз в кадр не попала.
«Кайф», — подписала фото Туктамышева.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года. В 2022 году Елизавета как никогда была близка к попаданию в олимпийскую сборную, но в итоге осталась первой запасной. 25-летняя Туктамышева, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжить карьеру.
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